Lecture théâtralisée 13 novembre La Halle du Collège Eu samedi 22 novembre 2025.

La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 19:30:00

2025-11-22

Gratuit Réservation conseillée.
Mémorial éphémère Lecture théâtralisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.   .

