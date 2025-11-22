Lecture théâtralisée 13 novembre La Halle du Collège Eu

Lecture théâtralisée 13 novembre

La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Gratuit Réservation conseillée.

Mémorial éphémère Lecture théâtralisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. .

La Halle du Collège 7 9 Rue du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37

English : Lecture théâtralisée 13 novembre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture théâtralisée 13 novembre Eu a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers