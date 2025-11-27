Lecture théâtralisée Amour, Amour par les Livreurs de Mots TARBES Tarbes

Lecture théâtralisée Amour, Amour par les Livreurs de Mots

TARBES 4 Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-27

18:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

avec Roland Abadie, Sophie Barros, Maya Paquereau et Corinne Marsollier-Abbate

Entre poésies, correspondances amoureuses, chansons et humour, une proposition en cabaret littéraire autour du thème de l’amour.

Quelques éphémères rencontres…

J’ai su que j’étais amoureux. Elle m’a tellement ému qu’au bout d’un quart d’heure, je voulais l’épouser et au bout d’une demi-heure, j’avais complètement renoncé à lui piquer son sac.

Amour toujours !

+33 5 62 93 12 38 illustre.corsaire2@yahoo.com

English :

with Roland Abadie, Sophie Barros, Maya Paquereau and Corinne Marsollier-Abbate

Between poetry, love letters, songs and humor, a literary cabaret on the theme of love.

A few fleeting encounters?

I knew I was in love. She moved me so much that after fifteen minutes, I wanted to marry her, and after half an hour, I’d given up trying to steal her purse.

Love always!

German :

mit Roland Abadie, Sophie Barros, Maya Paquereau und Corinne Marsollier-Abbate

Ein literarisches Kabarett rund um das Thema Liebe mit Gedichten, Liebesbriefen, Liedern und Humor.

Einige flüchtige Begegnungen?

Ich wusste, dass ich verliebt war. Sie rührte mich so sehr, dass ich sie nach einer Viertelstunde heiraten wollte, und nach einer halben Stunde hatte ich es völlig aufgegeben, ihr die Tasche zu klauen.

Liebe immer!

Italiano :

con Roland Abadie, Sophie Barros, Maya Paquereau e Corinne Marsollier-Abbate

Un cabaret letterario sul tema dell’amore, che unisce poesia, lettere d’amore, canzoni e umorismo.

Qualche incontro fugace?

Sapevo di essere innamorato. Mi ha commosso a tal punto che dopo quindici minuti volevo sposarla e dopo mezz’ora avevo rinunciato a rubarle la borsa.

Ancora innamorato!

Espanol :

con Roland Abadie, Sophie Barros, Maya Paquereau y Corinne Marsollier-Abbate

Un cabaret literario sobre el tema del amor, que combina poesía, cartas de amor, canciones y humor.

¿Unos encuentros fugaces?

Supe que estaba enamorado. Me conmovió tanto que a los quince minutos quería casarme con ella, y a la media hora había renunciado a intentar robarle el bolso.

Seguía enamorado

