Lecture théâtralisée Espace Jean Moulin Andrest

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Lecture théâtralisée par le comédien André Hir, La vie d’une paysanne d’après Les sources de Marie-Hélène Lafon.
Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967 , deux jours dans la vie d’une femme de trente ans, dans les années soixante, dans une ferme du Cantal. Vie saccagée vissée coincée entre son mari violent et ses trois enfants qui sont toute sa vie. Marie-Hélène Lafon donne voix et corps à ce portrait de femme avec une précision chirurgicale, c’est inouï, abyssal, sans concession, avec en sourdine une douloureuse douceur.
La mise en théâtre est d’une grande simplicité, pour tout décor une chaise, une lumière forte et solaire de juin, sans effets. Il s’agit simplement d’incarner les mots, les gestes.
Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr
English :
Dramatized reading by actor André Hir, La vie d’une paysanne based on Les sources by Marie-Hélène Lafon.
Saturday June 10 and Sunday June 11, 1967: two days in the life of a thirty-year-old woman on a Cantal farm in the 1960s. A devastated life squeezed between her violent husband and the three children who are her life. Marie-Hélène Lafon gives voice and body to this portrait of a woman with surgical precision. It’s unbelievable, abysmal, uncompromising, with a muted, painful gentleness.
The staging is extremely simple, with just a chair and strong, sunny June lighting. It’s all about embodying words and gestures.
German :
Szenische Lesung des Schauspielers André Hir, La vie d’une paysanne nach Les sources von Marie-Hélène Lafon.
Samstag, 10. und Sonntag, 11. Juni 1967 , zwei Tage im Leben einer dreißigjährigen Frau in den 1960er Jahren auf einem Bauernhof im Cantal. Ein zerstörtes Leben, das zwischen ihrem gewalttätigen Ehemann und ihren drei Kindern, die ihr ganzes Leben sind, eingeklemmt ist. Marie-Hélène Lafon verleiht diesem Frauenporträt mit chirurgischer Präzision Stimme und Körper, es ist unerhört, abgründig, kompromisslos, mit einer schmerzhaften Sanftheit im Hintergrund.
Die Inszenierung ist von großer Einfachheit, als einziges Bühnenbild ein Stuhl, ein starkes, sonniges Junilicht, ohne Effekte. Es geht einfach darum, die Worte und Gesten zu verkörpern.
Italiano :
Lettura drammatizzata dell’attore André Hir, La vie d’une paysanne (La vita di un contadino) basata su Les sources di Marie-Hélène Lafon.
Sabato 10 e domenica 11 giugno 1967 , due giorni nella vita di una trentenne degli anni Sessanta, in una fattoria della regione francese del Cantal. Una vita in frantumi, stretta tra il marito violento e i tre figli che sono la sua vita. Marie-Hélène Lafon dà voce e corpo a questo ritratto di donna con precisione chirurgica: incredibile, abissale, senza compromessi, con una dolcezza sommessa e dolorosa.
La messa in scena è estremamente semplice, con una sedia come set e un’illuminazione forte e soleggiata di giugno, senza effetti. Tutto sta nell’incarnare le parole e i gesti.
Espanol :
Lectura dramatizada por el actor André Hir, La vie d’une paysanne (La vida de una campesina) basada en Les sources de Marie-Hélène Lafon.
Sábado 10 y domingo 11 de junio de 1967 , dos días en la vida de una mujer de treinta años en los años sesenta, en una granja de la región francesa de Cantal. Una vida destrozada, atrapada entre su violento marido y los tres hijos que son su vida. Marie-Hélène Lafon da voz y cuerpo a este retrato de mujer con precisión quirúrgica. Es increíble, abismal, sin concesiones, con una suavidad apagada y dolorosa.
La puesta en escena es extremadamente sencilla, con una silla como decorado y una iluminación fuerte y soleada de junio, sin efectos. Se trata de encarnar las palabras y los gestos.
