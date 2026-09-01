Informations pratiques

Chareil-Cintrat

Lecture théâtralisée au Château de Chareil-Cintrat

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et dans le cadre de l’exposition « Présences Nomades » au château de Chareil Cintrat , le Théâtre Atelier Bûle propose une lecture théâtralisée d’extrait du livre X des Métamorphoses d’Ovide.

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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

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English :

To mark European Heritage Days and as part of the “Pr%E9sences Nomades” exhibition at the Château de Chareil Cintrat, the Théâtre Atelier Beble will present a dramatized reading of an excerpt from Book X of Ovid’s *Metamorphoses*.

L’événement Lecture théâtralisée au Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule