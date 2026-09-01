Lecture théâtralisée au Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat
dimanche 20 septembre 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Lecture théâtralisée au Château de Chareil-Cintrat
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et dans le cadre de l’exposition « Présences Nomades » au château de Chareil Cintrat , le Théâtre Atelier Bûle propose une lecture théâtralisée d’extrait du livre X des Métamorphoses d’Ovide.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr
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English :
To mark European Heritage Days and as part of the “Pr%E9sences Nomades” exhibition at the Château de Chareil Cintrat, the Théâtre Atelier Beble will present a dramatized reading of an excerpt from Book X of Ovid’s *Metamorphoses*.
L’événement Lecture théâtralisée au Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Val de Sioule
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