Rescapée d’Auschwitz, Charlotte Delbo a fait de l’écriture un acte de survie, de lucidité et de transmission. Dans Auschwitz et après, elle mêle poésie, théâtre et témoignage pour raconter l’indicible. À travers une lecture théâtralisée d’extraits de cette œuvre majeure, la comédienne Maud Landau fait résonner la voix de Charlotte Delbo, restituant toute la puissance sensible et la justesse de son écriture.

Avec Maud Landau, comédienne.

RÉSERVER

Le Mémorial de la Shoah de Drancy vous propose une lecture théâtralisée « Auschwitz et après » de Charlotte Delbo à l’occasion du Printemps des poètes.

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T16:00:00+02:00_2026-03-15T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial