Lecture théâtralisée autour de la mer Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Lecture théâtralisée autour de la mer

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Une comédienne accompagnée d’un musicien et parfois d’un autre comédien vous fera savourer les belles pages de notre littérature française ou étrangère ces lectures mises en scène vous permettent de découvrir ces différents univers.

Par la compagnie Les Feux de l’Harmattan .

