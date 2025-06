Lecture théâtralisée d’après Peau d’âne de Charles Perrault – Bibliothèque Bordes 17 juillet 2025 15:00

Pyrénées-Atlantiques

Lecture théâtralisée d’après Peau d’âne de Charles Perrault Bibliothèque 27 Avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Par la Compagnie de Théâtre les pieds dans l’eau

Il était une fois un Roi, le plus grand qui fût sur la terre, Aimable en paix, terrible en guerre… En mourant, la reine fit promettre à son époux de ne prendre pour nouvelle épouse qu’une femme plus belle qu’elle. Mais la seule personne capable de rivaliser avec sa beauté n’est autre que sa propre fille, et le roi lui fait sa demande.

Un spectacle vivant, émouvant, et souvent très drôle qui s’avère être apprécié aussi bien par les enfants que par les adultes.

Tout public dès 6 ans Sur réservation .

Bibliothèque 27 Avenue Gaston Fébus

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

