Lecture théâtralisée de textes de Jeanne Nabert, par Florence Madec Pont-Croix

Lecture théâtralisée de textes de Jeanne Nabert, par Florence Madec

Cité musicale Pont-Croix Finistère

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Une invitation à redécouvrir l’œuvre romanesque et poétique de Jeanne Nabert, autrice bretonne singulière, à travers une lecture habitée et sensible portée par l’actrice Florence Madec. De L’Îlienne au Cavalier de la mer, des Termagies aux poèmes plus intimes, cette soirée donne à entendre une voix féminine forte, ancrée dans les terres du Cap Sizun, témoin de la Bretagne en mutation au tournant des XIXe et XXe siècles.

Ce moment de partage sera aussi l’occasion de rendre un hommage discret et chaleureux à Sylvie Contant, qui a œuvré avec conviction pour faire vivre et rayonner les textes de Jeanne Nabert.

Lecture gratuite, organisée au rez-de-chaussée de la cité musicale. .

Cité musicale Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53

