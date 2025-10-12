LECTURE THÉÂTRALISÉE D’ÉPITAPHES LATINES OU TOMBEAUX ROMAINS Villemagne-l’Argentière

LECTURE THÉÂTRALISÉE D’ÉPITAPHES LATINES OU TOMBEAUX ROMAINS Villemagne-l’Argentière dimanche 12 octobre 2025.

LECTURE THÉÂTRALISÉE D’ÉPITAPHES LATINES OU TOMBEAUX ROMAINS

Villemagne-l’Argentière Hérault

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault propose une lecture théâtralisée d’épitaphes latines ou tombeaux romains par la troupe des Théâtreuses Poujolaises, extrait de l’ouvrage « Tombeaux romains » traduit du latins par Danielle PORTE.

Dimanche 12 octobre 2025 à 15h Salle de la Maison Roger

Entrée libre Libre Participation

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23

English :

The Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault offers a staged reading of Latin epitaphs or Roman tombs by the Théâtreuses Poujolaises troupe, taken from the book « Tombeaux romains » translated from Latin by Danielle PORTE.

Sunday, October 12, 2025 at 3pm Salle de la Maison Roger

Free admission Free participation

German :

Die Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault bietet eine szenische Lesung von lateinischen Epitaphien oder römischen Gräbern durch die Truppe Théâtreuses Poujolaises an, die aus dem Buch « Tombeaux romains » (Römische Gräber) stammen, das von Danielle PORTE aus dem Lateinischen übersetzt wurde.

Sonntag, 12. Oktober 2025 um 15 Uhr Saal der Maison Roger

Freier Eintritt Freie Teilnahme

Italiano :

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault propone una lettura drammatizzata di epitaffi latini o di tombe romane da parte della compagnia Théâtreuses Poujolaises, tratta dal libro « Tombeaux romains » tradotto dal latino da Danielle PORTE.

Domenica 12 ottobre 2025 alle ore 15.00 Salle de la Maison Roger

Ingresso libero Partecipazione libera

Espanol :

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault propone una lectura dramatizada de epitafios latinos o tumbas romanas a cargo de la compañía Théâtreuses Poujolaises, a partir del libro « Tombeaux romains » traducido del latín por Danielle PORTE.

Domingo 12 de octubre de 2025 a las 15:00 h Sala de la Maison Roger

Entrada gratuita Participación gratuita

