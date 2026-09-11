Lecture théâtralisée : Dernières Nouvelles de Flandre avec William Schotte, Abbaye de Watten, Watten

Informations pratiques

Lecture théâtralisée : Dernières Nouvelles de Flandre avec William Schotte Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbaye de Watten Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rendez-vous à la tour de l’abbaye de Watten le dimanche 20 septembre 2026 à 15h00 pour une lecture théâtralisée avec accompagnement musical de William Schotte, suivi d’une collation à la flamande… dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

ENTRÉE GRATUITE

Durée de la séance : 1 heure environ (abri en fonction de la météo).

Prévoir bonnes chaussures et vêtements de campagne.

«Autant le dire tout de suite, ce recueil de «DERNIERES NOUVELLES DE FLANDRES» (de William Schotte) est le contraire d’un dépliant touristique. Dans son décor cru, des hommes, des femmes d’aujourd’hui vivent des passions souvent lourdes à porter. La Flandre populaire se retrouve ici dans toute son épaisseur, ses aspects tragi-comiques, son grotesque légendaire.

C’est le charme de la cuisine sucrée-salée : un zeste d’humour, une dose d’horreur. Le fantastique et la mort ne sont jamais bien loin mais l’humour veille souvent à ce que les histoires ne deviennent pas tragiques.

Derrière cette truculence de tous les jours, se cache une beauté qu’aimerait sans doute croquer Brueghel s’il revenait parmi nous. Ce patchwork d’histoires vraies, inventées, insolites, pour petits et grands enfants, reflète une partie des facettes de l’âme d’un peuple.

Petit à petit, la Flandre des anciens s’en va, celle des jeunes s’installe. C’est comme ça. C’est le choc des époques, en voici quelques étincelles.»

Abbaye de Watten 25 rue de la Montagne – 59143 Watten Watten 59143 Nord Hauts-de-France 03 21 88 27 78 http://www.watten.fr Située sur le site classé du mont de Watten, la tour de l’abbaye est, avec les murs d’enceinte, le seul vestige qu’il reste de l’établissement religieux créé au 11e siècle. RD 26

Rendez-vous à la tour de l’abbaye de Watten le dimanche 20 septembre 2026 à 15h00 pour une lecture théâtralisée avec accompagnement musical de William Schotte, suivi d’une collation à la flamande… le…

©Le Conservatoire de Watten