Lecture théâtralisée > Du Dandysme et de George BRUMMELL de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Jules Barbey d’Aurevilly · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Lecture théâtralisée > Du Dandysme et de George BRUMMELL de Jules Barbey d’Aurevilly
Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les 31 juillet et 1er août, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin et le musée Jules Barbey d’Aurevilly proposent deux journées consacrées au dandysme à Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Lectures théâtralisées, table ronde, conférences, visites, expositions et avant-première de L’Ensorcelée permettront d’explorer l’héritage de Barbey d’Aurevilly et l’actualité d’une pensée qui continue d’interroger notre rapport à l’identité, à l’apparence et à la singularité.
Du Dandysme et de George BRUMMELL de Jules Barbey d’Aurevilly, proposée par la compagnie Calliopé.
La lecture retrouve les conditions mêmes dans lesquelles les textes circulaient au XIXème siècle. Avant d’être silencieuse et individuelle, la littérature était une affaire de voix, de présence et de performance. Dans les salons du Boulevard des Italiens, à Paris, les textes étaient lus à haute voix, incarnées par des lecteurs dont les gestes, les attitudes et la manière d’occuper l’espace participaient pleinement à leur réception.
Cette dimension performative rejoint l’essence même du dandysme. Le dandy ne se contente pas d’être il se met en scène.
Informations pratiques
– RDV Cour du musée Jules Barbey d’Aurevilly
– Sur réservation. .
Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
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English : Lecture théâtralisée > Du Dandysme et de George BRUMMELL de Jules Barbey d’Aurevilly
L’événement Lecture théâtralisée > Du Dandysme et de George BRUMMELL de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-24 par Attitude Manche
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