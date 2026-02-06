Lecture théâtralisée « Elles, l’autre mémoire » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 7 mars, 18h00 Pour adultes et ados à partir de 10 ans, réservation sur www.ploeren.bzh

Elles, l’autre mémoire est une lecture théâtralisée de portraits de femmes et de filles extraordinaires. Humour, poésie et émotion pour redécouvrir le matrimoine, héritage oublié de l’humanité.

Elles, l’autre mémoire de la Compagnie Les combats ordinaires est une lecture théâtralisée de textes originaux qui met en lumière les histoires captivantes de femmes et de filles extraordinaires, de différentes origines et de différentes époques, qui ont marqué le monde dans de nombreux domaines sans laisser d’empreinte à leur mesure. Les comédiennes, Caroline Alaoui et Audrey Caille, incarnent avec énergie cette galerie de personnages.

Ces portraits, écrits par Caroline Alaoui et Lety Pardalis qui leur ont donné diverses formes stylistiques, voyagent entre véracité historique, fantaisie, humour et poésie.

La mémoire collective est construite sous le terme « Patrimoine », mais cette représentation vise à redécouvrir le « Matrimoine », l’héritage de l’autre moitié de l’humanité. Elles, l’autre mémoire n’est pas seulement une œuvre féministe. C’est un spectacle qui raconte des histoires fabuleuses !

Un moment d’échange avec le public est prévu autour de l’histoire de ces femmes et de la notion de matrimoine… en lien avec la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T19:15:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/lecture-theatralisee-elles-lautre-memoire/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

