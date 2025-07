Lecture théâtralisée et visite du musée de Glozel Musée de Glozel Ferrières-sur-Sichon

Musée de Glozel Glozel Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-28 18:30:00

fin : 2025-07-28 20:30:00

Date(s) :

2025-07-28 2025-07-31

Lecture théâtralisée du témoignage d’Émile Fradin, découvreur du site de Glozel. Une plongée vivante dans une affaire archéologique fascinante qui a fait grand bruit à son époque. Une visite du musée suivra la lecture.

Musée de Glozel Glozel Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 39 06 19 lamaisonrouge03@gmail.com

English :

Dramatized reading of the testimony of Émile Fradin, discoverer of the Glozel site. A lively insight into a fascinating archaeological affair that caused quite a stir in its day. A tour of the museum will follow the reading.

German :

Theatralische Lesung des Zeugnisses von Émile Fradin, dem Entdecker der Ausgrabungsstätte von Glozel. Ein lebendiges Eintauchen in einen faszinierenden archäologischen Fall, der zu seiner Zeit großes Aufsehen erregte. Im Anschluss an die Lesung findet ein Besuch des Museums statt.

Italiano :

Lettura drammatizzata della testimonianza di Émile Fradin, scopritore del sito di Glozel. Uno sguardo vivace su un affascinante caso archeologico che all’epoca fece molto scalpore. Dopo la lettura seguirà una visita al museo.

Espanol :

Lectura dramatizada del testimonio de Émile Fradin, descubridor del yacimiento de Glozel. Una mirada viva sobre un caso arqueológico fascinante que causó conmoción en su época. Tras la lectura, se realizará una visita al museo.

