Lecture théâtralisée Rue de la République Givry

Lecture théâtralisée Rue de la République Givry dimanche 26 octobre 2025.

Lecture théâtralisée

Rue de la République Halle Ronde Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

A2c / Femmes regARTS / Lecture théâtralisée par la Cie du Bonheur Vert avec Gaëlle About et Elsa Dupuy, d’après « Souvenir de ma vie » d’Anna Klumpke et Rosa Bonheur.

L’intrigue En 1898, Rosa Bonheur est au soir d’une vie d’artiste réussie. Après une jeunesse passée au bord de la misère, elle a réussi une formidable carrière comme peintre animalière. Elle a pu s’acheter le château de By et elle est admirée par un public qui s’étend bien au-delà de la France. Mais elle vit seule depuis que sa grande amie Nathalie Micas est décédée en 1889 à l’âge de 65 ans.

Elle correspond depuis une dizaine d’années avec Anna Klumpke, jeune artiste américaine qui lui a servi d’interprète à By, lors d’une rencontre avec un ami de Buffalo Bill. C’est alors qu’Anna demande à Rosa la faveur de bien vouloir poser pour la réalisation d’un portrait… « le plus réussi des portraits », plaide-t-elle.

Rosa accepte la demande d’Anna qui vient résider à By. C’est alors qu’une série de face à face jubilatoires vont se dérouler entre Rosa, la vieille artiste française et Anna, artiste pleine de promesses venue d’Amérique. Ces quelques mois de coexistence vont les conduire sur les rives d’une profonde amitié…

Sur une idée de Jean-Claude Dufourd et un texte mis en forme par Gaëlle About. .

Rue de la République Halle Ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

English : Lecture théâtralisée

German : Lecture théâtralisée

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture théâtralisée Givry a été mis à jour le 2025-09-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I