Lecture théâtralisée Médiathèque Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Lecture théâtralisée

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Lecture théâtralisée à la médiathèque de Gouville-sur-Mer, de 20h à 21h30. .

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90

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English : Lecture théâtralisée

L’événement Lecture théâtralisée Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme