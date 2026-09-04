AGENDA · Gouville-sur-Mer
Lecture théâtralisée Médiathèque Gouville-sur-Mer
vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Lecture théâtralisée
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Lecture théâtralisée à la médiathèque de Gouville-sur-Mer, de 20h à 21h30. .
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture théâtralisée
L’événement Lecture théâtralisée Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gouville-sur-Mer (Manche)
- Journées Européennes du Patrimoine > Balade nocturne aux lampions Salle des fêtes Gouville-sur-Mer 19 septembre 2026
- Randonnée pédestre Parking église Gouville-sur-Mer 21 septembre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 27 septembre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 10 octobre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 11 octobre 2026