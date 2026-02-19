Lecture théâtralisée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Lecture théâtralisée

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui s’inscrit dans la démarche #anouslegalite

Les Vrilles de la vigne. Des extraits du recueil de nouvelles écrites par Colette évoquant la liberté sous toutes ses formes seront magnifiquement mis en voix par Valérie Aubert, comédienne au Théâtre en partance.

Sur réservation (billetterie en ligne). .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture théâtralisée

L’événement Lecture théâtralisée Granville a été mis à jour le 2026-02-19 par OTGTM BIT Granville