Lecture théâtralisée « Histoires de civils et de soldats »

Place du 2 Décembre 1870 Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir

Lectures de Bierce, Bloy et Garchine par Jérémie Le Louët.

Trois récits de guerre (1893-1896) font résonner les voix d’Ambrose Bierce, Léon Bloy et Vsevolod Garchine. Mis en voix par Jérémie Le Louët, ils composent un triptyque où l’intime côtoie l’Histoire un soldat face au chaos, un témoin bousculé par l’absurde, un survivant hanté par la compassion. La lecture, portée par un phrasé précis et une scénographie épurée (pupitre, lumière, souffle des mots), installe une tension sensible, parfois aux lisières du fantastique. Accessible à tous les curieux, elle interroge courage, peur et devoir, rappelant combien la littérature éclaire la mémoire des conflits. 8 .

Place du 2 Décembre 1870 Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 13 25 mediation@museedelaguerre1870.fr

