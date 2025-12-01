Lecture théâtralisée Humanité des maux et des mots

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Organisé par Amnesty International Pontarlier.

Lecture théâtralisée et musicale créée par la Compagnie Zocha. Mise en espace et en voix Sophie Kordylas Création musicale Louis Vicérial.

Entrée gratuite. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 pontarlier@amnestyfrance.fr

English : Lecture théâtralisée Humanité des maux et des mots

German : Lecture théâtralisée Humanité des maux et des mots

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture théâtralisée Humanité des maux et des mots Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS