Lecture théâtralisée Humanité des maux et des mots Pontarlier samedi 13 décembre 2025.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Organisé par Amnesty International Pontarlier.
Lecture théâtralisée et musicale créée par la Compagnie Zocha. Mise en espace et en voix Sophie Kordylas Création musicale Louis Vicérial.
Entrée gratuite. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 pontarlier@amnestyfrance.fr
