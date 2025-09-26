Lecture théâtralisée Le Clapier

Lecture théâtralisée Le Clapier vendredi 26 septembre 2025.

Lecture théâtralisée

Le Clapier Aveyron

Lecture théâtralisée adaptée du livre du même titre de Lise Andréa « Parmi toutes celles ou la petite guitare »

« Muselée, esseulée, dénudée, dominée… Le silence est un mausolée construit autour de l’indicible »…

« Cela parle de cette longue lignée de femmes qui a traversé les siècles, cette file humaine engouffrée dans l’interminable tunnel de la fatalité et du malheur. Remettre sur pied la dignité, en finir avec la loi du silence, les loyautés qui menottent. Risquer enfin la fin du tunnel et l’arrivée dans le soleil ».

Comédiennes Martine Larousserie et Marie Merckens. Mise en scène Lise Tur. Durée 45 min.

A 18h30, à la salle communale .

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie +33 6 73 85 10 91

English :

Staged reading adapted from Lise Andréa’s book of the same title « Parmi toutes celles ou la petite guitare » (Among all those or the little guitar)

German :

Szenische Lesung nach dem gleichnamigen Buch von Lise Andréa « Parmi toutes celles ou la petite guitare »

Italiano :

Lettura scenica adattata dall’omonimo libro di Lise Andréa « Parmi toutes celles ou la petite guitare »

Espanol :

Lectura escenificada adaptada del libro del mismo título de Lise Andréa « Parmi toutes celles ou la petite guitare »

