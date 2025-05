LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE – Saint-Geniès-de-Varensal, 10 mai 2025 07:00, Saint-Geniès-de-Varensal.

Hérault

LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Les Théâtreuses poujolaises vous proposent une lecture théâtralisée d’une pièce sur la tragédie de la mort de Léopoldine, la fille de Victor Hugo.

Lecture en entrée libre, suivi d’un verre de l’amitié.

Samedi 10 mai à 17h Salle du Cinéma

Plaisance

Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 68 88

English :

The Théâtreuses poujolaises present a staged reading of a play about the tragedy of the death of Victor Hugo’s daughter, Léopoldine.

Free admission, followed by a friendly drink.

Saturday, May 10, 5pm Salle du Cinéma

German :

Die Théâtreuses poujolaises bieten Ihnen eine szenische Lesung eines Stücks über die Tragödie des Todes von Leopoldine, der Tochter von Victor Hugo, an.

Lesung bei freiem Eintritt, gefolgt von einem Glas Freundschaft.

Samstag, 10. Mai um 17 Uhr Kinosaal

Italiano :

Le Théâtreuses poujolaises propongono la lettura di una pièce teatrale sulla tragedia della morte di Léopoldine, figlia di Victor Hugo.

Ingresso libero alla lettura, seguita da un aperitivo conviviale.

Sabato 10 maggio alle ore 17.00 Salle du Cinéma

Espanol :

Las Théâtreuses poujolaises ofrecen una lectura dramatizada de una obra sobre la tragedia de la muerte de la hija de Victor Hugo, Léopoldine.

Entrada libre a la lectura, seguida de una copa de camaradería.

Sábado 10 de mayo a las 17:00 h Sala del Cine

