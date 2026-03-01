Lecture théâtralisée L’Homme-Semence Quai des Anglais Martigues

Lecture théâtralisée L’Homme-Semence

Vendredi 27 mars 2026 de 18h à 19h05. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:05:00

Date(s) :

2026-03-27

En ce mois de mars, où l’on a pris l’habitude de célébrer les femmes, la Capouliero propose une lecture théâtralisée d’un magnifique texte de Violette Ailhaud L’Homme Semence.

En Provence, dans une époque récente et en des temps mauvais, des Amazones ordinaires font le serment, en un pacte inédit, de maintenir la vie dans leur village, vidé de tous ses hommes sans exception, pour la 3ème fois en moins de 70 ans !



Ce récit est celui d’une page douloureuse de notre histoire locale, oubliée par notre histoire de France, un combat obstiné de femmes pour la vie, et aussi une fervente histoire d’amour .



Cette lecture, animée en particulier par Miquela Bramerie, est essentiellement en français, la présence de la langue provençale pointe parfois, et les chants sont eux exclusivement en provençal.



Cette lecture spectacle est un petit bijou ! un moment suspendu dans le temps, à la croisée de l’Histoire et de l’intime. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 78 20 la.capouliero@gmail.com

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English :

In this month of March, when we have taken to celebrating women, La Capouliero offers a theatrical reading of a magnificent text by Violette Ailhaud: L’Homme Semence.

L’événement Lecture théâtralisée L’Homme-Semence Martigues a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Martigues