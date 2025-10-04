lecture théâtralisée Ludobibliothèque municipale Du Temple Le Temple
entrée gratuite pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:30
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:30
Plongez dans l’univers de « P’tit Loup qui voulait changer de couleur » grâce à une lecture théâtralisée pleine de magie !
Une mise en scène immersive vous transporte au cœur de la forêt, où l’on découvre ensemble les animaux des bois à travers des livres marionnettes. Puis, place à la lecture accompagnée de la marionnette de P’tit Loup et de ses accessoires.
Petits et grands prennent plaisir à cette aventure partagée, entre conte et spectacle.
Promenons-nous dans les bois… jusqu’à la rencontre avec P’tit Loup !
Ludobibliothèque municipale Du Temple 18 route du Porge 33680 Le Temple Le Temple 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557051564 https://www.bibliotheques-medullienne.fr/
