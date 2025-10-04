lecture théâtralisée Ludobibliothèque municipale Du Temple Le Temple

entrée gratuite pour tous

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:30

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T10:30

Plongez dans l’univers de « P’tit Loup qui voulait changer de couleur » grâce à une lecture théâtralisée pleine de magie !

Une mise en scène immersive vous transporte au cœur de la forêt, où l’on découvre ensemble les animaux des bois à travers des livres marionnettes. Puis, place à la lecture accompagnée de la marionnette de P’tit Loup et de ses accessoires.

Petits et grands prennent plaisir à cette aventure partagée, entre conte et spectacle.

Promenons-nous dans les bois… jusqu’à la rencontre avec P’tit Loup !

Ludobibliothèque municipale Du Temple 18 route du Porge 33680 Le Temple Le Temple 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557051564 https://www.bibliotheques-medullienne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 05 15 64 »}]

