Lecture théâtralisée Ma vie pleine d’écailles Pradines

Lecture théâtralisée Ma vie pleine d’écailles

Rue des escrignols Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Cette année encore, les EAT Occitanie s’associent au Théâtre École de La Prade pour le travail d’un texte inédit du théâtre qui n’est pas encore publié.

Retrouvez les élèves du Théâtre École de La Prade pour une lecture théâtralisée dans l’espace du théâtre de verdure de La Prade et laissez-vous guider par leur énergie désinvolte qui saura vous surprendre.

Dans le cadre du festival LES INÉDITS , organisé par les EAT Occitanie, en présence de l’autrice Sabine Revillet.

Rue des escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

Once again this year, the EAT Occitanie has teamed up with the Théâtre École de La Prade to work on a previously unpublished text.

Join the students of the Théâtre École de La Prade for a staged reading in the Théâtre de Verdure de La Prade, and let themselves be guided by their casual energy, sure to surprise you.

As part of the LES INÉDITS festival organized by EAT Occitanie, in the presence of author Sabine Revillet.

German :

Auch in diesem Jahr arbeiten die EAT Okzitanien gemeinsam mit dem Théâtre École de La Prade an einem unveröffentlichten Text des Theaters, der noch nicht veröffentlicht wurde.

Treffen Sie die Schüler des Théâtre École de La Prade zu einer szenischen Lesung im Raum des Théâtre de Verdure de La Prade und lassen Sie sich von ihrer ungezwungenen Energie leiten, die Sie überraschen wird.

Im Rahmen des Festivals LES INÉDITS , das von den EAT Occitanie organisiert wird, in Anwesenheit der Autorin Sabine Revillet.

Italiano :

Anche quest’anno, l’EAT Occitanie collabora con il Théâtre École de La Prade per lavorare su uno spettacolo inedito.

Unitevi agli studenti del Théâtre École de La Prade per una lettura drammatizzata nel Théâtre de Verdure a La Prade e lasciatevi guidare dalla loro energia disinvolta, che vi sorprenderà.

Nell’ambito del festival LES INÉDITS , organizzato da EAT Occitanie, alla presenza dell’autrice Sabine Revillet.

Espanol :

Un año más, el EAT Occitanie se asocia con el Théâtre École de La Prade para trabajar sobre una obra inédita.

Acompañe a los alumnos del Théâtre École de La Prade en una lectura dramatizada en el Théâtre de Verdure de La Prade, y déjese llevar por su energía desenfadada, que seguro le sorprenderá.

En el marco del festival LES INÉDITS , organizado por la EAT Occitanie, en presencia de la escritora Sabine Revillet.

