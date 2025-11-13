Lecture théâtralisée Salle des fêtes Percy-en-Normandie
Lecture théâtralisée Salle des fêtes Percy-en-Normandie jeudi 13 novembre 2025.
Lecture théâtralisée
Salle des fêtes 22 avenue Général Bradley Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13 23:00:00
2025-11-13
Lecture théâtralisée de Vous n’aurez pas ma haine d’Antoine Leiris en commémoration des attentats du Bataclan.
Inscription par mail 13novembrepercy@gmail.com
Participation au chapeau.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes 22 avenue Général Bradley Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42
