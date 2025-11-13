Lecture théâtralisée Salle des fêtes Percy-en-Normandie

Lecture théâtralisée

Lecture théâtralisée de Vous n’aurez pas ma haine d’Antoine Leiris en commémoration des attentats du Bataclan.

Inscription par mail 13novembrepercy@gmail.com

Participation au chapeau.

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes 22 avenue Général Bradley Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42

