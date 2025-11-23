Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible Salle Jean Macé Montignac-Lascaux

Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible

Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

21h. Fable sociale et fantastique célébrant la force et la fragilité de l’enfance, vécue comme une véritable traversée initiatique pour le pire et pour le meilleur. A partir de 8 ans. Sur réservation. De 8 à 10€

Lecture théâtralisée d’après l’œuvre de James Matthew Barrie (1860-1932), fable sociale et fantastique, ce roman est un conte doux-amer, cruel et tendre, célébrant la force et la fragilité de l’enfance, vécue comme une véritable traversée initiatique, pour le pire et le meilleur…

Les enfants perdus échappent à la cruauté du vrai monde mais leur utopie est fragile et sans Peter Pan ils ne pourront pas vaincre l’impitoyable Capitaine Crochet. Sur réservation. .

Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 29 16

English : Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible

21h. A fantastic social fable celebrating the strength and fragility of childhood, seen as a journey of initiation, for better or for worse. Ages 8 and up. Booking essential. From 8 to 10?

German : Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible

21h. Eine soziale und fantastische Fabel, die die Stärke und Zerbrechlichkeit der Kindheit feiert, die als eine wahre Initiationsreise durch das Schlimmste und das Beste erlebt wird. Ab 8 Jahren. Nur mit Reservierung. Von 8 bis 10?

Italiano :

21h. Una favola sociale fantastica che celebra la forza e la fragilità dell’infanzia, vista come un viaggio di iniziazione, nel bene e nel male. A partire dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria. Dalle 8 alle 10?

Espanol : Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible

21h. Una fantástica fábula social que celebra la fuerza y la fragilidad de la infancia, vista como un viaje iniciático, para bien o para mal. A partir de 8 años. Reserva obligatoria. ¿De 8 a 10 años?

L’événement Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère