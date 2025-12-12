Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible place de la Mairie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Lecture théâtralisée Peter Pan ou le voyage impossible

place de la Mairie Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

2025-12-20

20h30. Conte doux-amer, cruel et tendre, célébrant la force et la fragilité de l’enfance, vécue comme une véritable traversée initiatique, pour le pire et le meilleur. Sur réservation. 5€ à 10€

Lecture Théâtralisée proposée par la Compagnie Théâtrale Les voyageurs de mots.

Tous les enfants, sauf un, grandissent.

Fable sociale et fantastique, le roman de James Matthew Barrie est un conte doux-amer, cruel et tendre, célébrant la force et la fragilité de l’enfance, vécue comme une véritable traversée initiatique, pour le pire et le meilleur.

Les enfants perdus échappent à la cruauté du vrai monde mais leur utopie est fragile et sans Peter Pan, ils ne pourront pas vaincre l’impitoyable Capitaine Crochet. Ne pas grandir, pour refuser l’hégémonie du Réel Rêve, pour mieux vivre ! Suivons la trajectoire de Peter Pan dans le ciel mouvementé et multicolore de nos imaginaires…Tinn-Tamm, fée tout terrain et un peu déglinguée nous ouvre la voie.

place de la Mairie Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 29 16

20h30. A bittersweet tale, cruel and tender, celebrating the strength and fragility of childhood, experienced as a true journey of initiation, for better or worse. Bookings required. 5? à 10?

