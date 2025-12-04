Lecture théâtralisée « Petite Brume » Aurec-sur-Loire
Lecture théâtralisée « Petite Brume » Aurec-sur-Loire jeudi 4 décembre 2025.
Lecture théâtralisée « Petite Brume »
Médiathèque Les mots passants Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Petite Brume de la Compagnie Emoi, porté par l’association de la médiathèque d’Aurec-sur-Loire.
Tout public. Durée 1h.
.
Médiathèque Les mots passants Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41
English :
Petite Brume by Compagnie Emoi, supported by the Aurec-sur-Loire media library association.
All audiences. Duration: 1 hour.
German :
Petite Brume von der Compagnie Emoi, getragen vom Verein der Mediathek von Aurec-sur-Loire.
Für alle Altersgruppen. Dauer: 1 Stunde.
Italiano :
Petite Brume della Compagnie Emoi, con il sostegno dell’associazione mediateca Aurec-sur-Loire.
Per tutte le età. Durata: 1 ora.
Espanol :
Petite Brume de la Compagnie Emoi, con el apoyo de la asociación de mediatecas Aurec-sur-Loire.
Todos los públicos. Duración: 1 hora.
L’événement Lecture théâtralisée « Petite Brume » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Loire Semène