Lecture théâtralisée « Petite Brume »

Médiathèque Les mots passants Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Petite Brume de la Compagnie Emoi, porté par l’association de la médiathèque d’Aurec-sur-Loire.

Tout public. Durée 1h.

.

Médiathèque Les mots passants Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41

English :

Petite Brume by Compagnie Emoi, supported by the Aurec-sur-Loire media library association.

All audiences. Duration: 1 hour.

German :

Petite Brume von der Compagnie Emoi, getragen vom Verein der Mediathek von Aurec-sur-Loire.

Für alle Altersgruppen. Dauer: 1 Stunde.

Italiano :

Petite Brume della Compagnie Emoi, con il sostegno dell’associazione mediateca Aurec-sur-Loire.

Per tutte le età. Durata: 1 ora.

Espanol :

Petite Brume de la Compagnie Emoi, con el apoyo de la asociación de mediatecas Aurec-sur-Loire.

Todos los públicos. Duración: 1 hora.

L’événement Lecture théâtralisée « Petite Brume » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Loire Semène