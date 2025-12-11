Lecture théâtralisée ? (Point d’interrogation)

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 19:30:00

Date(s) :

2026-01-24

À l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque invite la compagnie Le Talon Rouge à lire le texte de Stefano Massini ? (Point d’interrogation) . Comédie d’investigation basée sur des données sociologiques réelles, elle interroge le futur et ses enjeux, grâce aux codes de la comédie.

À quoi pourra bien ressembler le monde de demain ?

À l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque invite la compagnie Le Talon Rouge à lire le texte de Stefano Massini ? (Point d’interrogation) . Comédie d’investigation basée sur des données sociologiques réelles, elle interroge le futur et ses enjeux, grâce aux codes de la comédie.

Un moment convivial pour s’amuser et nous projeter ensemble dans le futur !

Lecture théâtralisée mise en scène par Catherine Javaloyès

Avec Milàn Morotti, Mathieu Saccucci

Avec le soutien de la Région Grand Est, la Ville de Haguenau, le Relais Culturel de Haguenau, la communauté d’Agglomération de Haguenau 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights), the media library invites the Le Talon Rouge company to read Stefano Massini’s text (Point d’interrogation) . An investigative comedy based on real sociological data, it questions the future and its issues, using the codes of comedy.

L’événement Lecture théâtralisée ? (Point d’interrogation) Haguenau a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau