Lecture théatralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte

Lecture théatralisée Saint-Sauveur-le-Vicomte dimanche 3 août 2025.

Lecture théatralisée

64 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-08-03 19:00:00

fin : 2025-08-03 21:00:00

2025-08-03

Venez assister à la lecture théâtralisée La vengeance d’une femme (Nouvelle des Diaboliques de Jules Barbey d’Aurevilly) par Valérie Aubert et Cédric Altadill de la Compagnie Calliopé. Rendez-vous à 19h dans le jardin du Musée Barbey d’Aurevilly.

64 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

English : Lecture théatralisée

Come and enjoy a staged reading of « La vengeance d?une femme » (a short story from Les Diaboliques by Jules Barbey d?Aurevilly) by Valérie Aubert and Cédric Altadill from Compagnie Calliopé. Meet at 7pm in the garden of the Musée Barbey d?Aurevilly.

German :

Besuchen Sie die szenische Lesung « La vengeance d’une femme » (Nouvelle des Diaboliques von Jules Barbey d’Aurevilly) von Valérie Aubert und Cédric Altadill von der Compagnie Calliopé. Treffpunkt um 19 Uhr im Garten des Museums Barbey d’Aurevilly.

Italiano :

Venite a godervi una lettura scenica di « La vengeance d’une femme » (racconto tratto da Les Diaboliques di Jules Barbey d’Aurevilly) da parte di Valérie Aubert e Cédric Altadill della Compagnie Calliopé. Appuntamento alle 19.00 nel giardino del Musée Barbey d’Aurevilly.

Espanol :

Venga a disfrutar de una lectura dramatizada de « La vengeance d’une femme » (cuento de Les Diaboliques de Jules Barbey d’Aurevilly) a cargo de Valérie Aubert y Cédric Altadill, de la Compagnie Calliopé. Encuentro a las 19:00 h en el jardín del Museo Barbey d’Aurevilly.

