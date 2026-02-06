LECTURE THÉÂTRALISÉE SPECTACLE DE VALÉRIE BOADELLA

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

ValérieBoadella nous livre un spectacle gai qui retrace le voyage d’une journée dans la campagne belge.Le spectacle accompagné de musiques et de projections visuelles qui ponctuent les scènes de lecture.

À la découverte d’un petit texte bien écrit sur Mayou Iserentant, artiste-peintre née Halkin (1903-1978), écrit par un critique d’art belge, René Golstein.Valérie Boadella, petite-fille de l’artiste a soudain eu la révélation d’un scénario à présenter sur scène, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.C’est la première fois qu’elle se lance dans une aventure théâtrale, mais sa passion pour les femmes célèbres l’a toujours animée.Par une mise en scène simple, des figurantes habillées en costumes d’époque années 30, Valérie nous livre un spectacle gai qui retrace le voyage d’une journée dans la campagne belge.Spectacle accompagné de musiques et de projections visuelles qui ponctuent les scènes de lecture.Le tout orchestré par le régisseur, Jean-Pierre Fournier, qui nous offre l’ambiance “son et lumières” de cette époque où la femme, le talent et l’art sont les trois atouts pour parvenir à la liberté. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

English :

ValérieBoadella’s cheerful show traces a day’s journey through the Belgian countryside, accompanied by music and visual projections that punctuate the reading scenes.

