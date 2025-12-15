Lecture théatralisée sur Georges Sand Tours

Lecture théatralisée sur Georges Sand

86 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 20:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Après une année consacrée à BALZAC le Prométhéâtre a le plaisir de proposer plusieurs RV autour de George Sand. Nous évoquerons son œuvre au travers d’une nouvelle, accompagnée de lettres issues de sa correspondance.

La participation est libre et le café (ou le thé) offert ! (Apportez simplement votre tasse ou verre recyclable !)

Nous serons très heureux de vous accueillir en costumes sandiens pour vous plonger dans l’œuvre de cette immense écrivaine. .

86 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 75 13 00 compagnie.prometheatre@aol.com

English :

After a year devoted to BALZAC, the Prométhéâtre is pleased to offer several events focusing on George Sand. We will evoke her work through a short story, accompanied by letters from her correspondence.

