Lecture théâtralisée Centre SocioCulturel La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire

Lecture théâtralisée Centre SocioCulturel La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire vendredi 3 octobre 2025.

Lecture théâtralisée

Centre SocioCulturel La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 16:30:00

fin : 2025-10-03 18:00:00

Date(s) :

2025-10-03

.

Centre SocioCulturel La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture théâtralisée Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral