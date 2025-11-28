Lecture théâtralisée La Ruche d’idees Talmont-Saint-Hilaire
Lecture théâtralisée La Ruche d’idees Talmont-Saint-Hilaire vendredi 28 novembre 2025.
Lecture théâtralisée
La Ruche d’idees 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 16:45:00
fin : 2025-11-28 18:15:00
Date(s) :
2025-11-28
.
La Ruche d’idees 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture théâtralisée Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral