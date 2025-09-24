Lecture théâtralisée La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Lecture théâtralisée La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 24 septembre 2025.

Lecture théâtralisée

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-09-24

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

La compagnie Les Enfants du Paradis met en voix une sélection d’albums des éditions CotCotCot. Alexis et Louise, deux lecteurs, tournent les pages pour nous d’un monde sensible, visuel et sonore.

Tout public, à partir de 5 ans.

Sur réservation.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Lecture théâtralisée

The Les Enfants du Paradis company puts into voice a selection of albums from the CotCotCot publishing house. Alexis and Louise, two readers, turn the pages for us in a sensitive world of sight and sound.

For all ages 5 and up.

Reservations required.

German : Lecture théâtralisée

Die Compagnie Les Enfants du Paradis verleiht einer Auswahl von Alben des Verlags CotCotCot ihre Stimme. Alexis und Louise, zwei Vorleser, blättern die Seiten für uns aus einer sensiblen, visuellen und akustischen Welt um.

Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren.

Mit Voranmeldung.

Italiano :

Les Enfants du Paradis danno vita a una selezione di libri pubblicati da CotCotCot. Alexis e Louise, due lettrici, girano le pagine per noi in un mondo sensibile di vista e suono.

Adatto a tutte le età dai 5 anni in su.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Lecture théâtralisée

Les Enfants du Paradis dan vida a una selección de libros publicados por CotCotCot. Alexis y Louise, dos lectores, pasan las páginas para nosotros en un mundo sensible de vista y sonido.

Apto para todos los públicos a partir de 5 años.

Reserva previa.

L’événement Lecture théâtralisée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot