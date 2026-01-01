Lecture Théâtre à l’improviste Médiathèque de Fontcouverte Fontcouverte

Lecture Théâtre à l’improviste

Médiathèque de Fontcouverte 13 route du Bourg Fontcouverte Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Médiathèque de Fontcouverte et la Cie Equipages vous invitent à participer à une soirée inédite de lecture, Théâtre à l’improviste .

The Médiathèque de Fontcouverte and Cie Equipages invite you to take part in a unique evening of readings, Théâtre à l’improviste .

