Lecture/Théâtre La part des oiseaux Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence samedi 25 avril 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
2026-04-25
D’après le recueil de poèmes de Millie Rosier.
Lecture Marie-Paule Kervennic, Guy Chauvet et Véronique Spitz.
Ces trois comédiens de la Compagnie Les Javeysans se sont engagés dans ce projet particulier à l’initiative de Véronique Spitz.
Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr
Based on the collection of poems by Millie Rosier.
Read by Marie-Paule Kervennic, Guy Chauvet and Véronique Spitz.
These three actors from Compagnie Les Javeysans took on this particular project at the initiative of Véronique Spitz.
