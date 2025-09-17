Lecture/Théâtre La part des oiseaux Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Lecture/Théâtre La part des oiseaux Les rendez-vous de Surel

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

D’après le recueil de poèmes de Millie Rosier.

Lecture Marie-Paule Kervennic, Guy Chauvet et Véronique Spitz.

Ces trois comédiens de la Compagnie Les Javeysans se sont engagés dans ce projet particulier à l’initiative de Véronique Spitz.

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr

English :

Based on the collection of poems by Millie Rosier.

Read by Marie-Paule Kervennic, Guy Chauvet and Véronique Spitz.

These three actors from Compagnie Les Javeysans took on this particular project at the initiative of Véronique Spitz.

