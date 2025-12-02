Lecture Théâtre sonore Banc de brume Espace Benoîte Groult Quimperlé

Lecture Théâtre sonore Banc de brume

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

2026-04-12

Lecture-performance sonore

De Sophie Berger

D’après le roman Banc de brume, Sophie Berger, © Editions Gallimard, 2024

D’Olivier et Yvonne, jeunes mariés morts dans un accident d’avion en Bretagne en 1976, leur nièce n’a jamais rien su. Devenue réalisatrice son, elle se lance dans une recherche qui la mène à recomposer leur destin. Une performance texte et son, à partir du roman Banc de brume, lue et jouée en direct par l’autrice Sophie Berger également créatrice son.

Sur scène, un magnétophone à cassettes, un looper, des micros, un poste radio seventies pour composer une bande-son live qui se mêle aux mots et creuse leur résonance. Un voyage immersif, sonore et sensible dans l’épaisseur des silences qui se transmettent de génération en génération et irriguent nos existences.

Durée 1h10

A partir de 14 ans

Conception et interprétation

(texte, son, scène) Sophie Berger

Production & diffusion

Céline Martinet & Alexandre Slyper Tapioca Production

Bureau d’accompagnement d’artistes

Réservation aussi possible à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias. .

