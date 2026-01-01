Lecture Villes et campagnes Le Blanc

Lecture Villes et campagnes Le Blanc samedi 24 janvier 2026.

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-24 17:30:00
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes .
La Médiathèque intercommunale du Blanc accueille les comédiens de l’ACEL Théâtre pour cette nuit de la lecture.   .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20  leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

English :

Reading to music

