Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat
Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat jeudi 16 octobre 2025.
Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat
Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot accueille la lecture vivante de « Cabane » de Millie Duyé par la Cie Totem Recidive, avec Loris Reynaert
La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot accueille la lecture vivante de « Cabane » de Millie Duyé par la Cie Totem Recidive, avec Loris Reynaert.
Une évocation du passage à l’âge adulte et une possible critique du monde adulte. Une histoire de modèles, d’émancipation et de construction sociale « À quel moment cessons-nous de voir nos parents comme des héros infaillibles, mais comme des êtres fragiles et capables de nous décevoir ? » .
Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 61 87
English :
The Frayssinet-le-Gélat media library, in partnership with the Bibliothèque Départementale du Lot, hosts a lively reading of Millie Duyé’s « Cabane » by Cie Totem Recidive, with Loris Reynaert
German :
Die Mediathek von Frayssinet-le-Gélat empfängt in Partnerschaft mit der Bibliothèque Départementale du Lot die lebendige Lesung von « Cabane » von Millie Duyé durch die Cie Totem Recidive, mit Loris Reynaert
Italiano :
La biblioteca multimediale di Frayssinet-le-Gélat, in collaborazione con la Bibliothèque Départementale du Lot, ospita una lettura dal vivo di « Cabane » di Millie Duyé, a cura della compagnia Totem Recidive, con Loris Reynaert
Espanol :
La biblioteca multimedia de Frayssinet-le-Gélat, en colaboración con la Biblioteca Departamental del Lot, acoge una lectura en directo de « Cabane » de Millie Duyé, a cargo de la compañía Totem Recidive, con Loris Reynaert
L’événement Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Gourdon