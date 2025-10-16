Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat

Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat jeudi 16 octobre 2025.

Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat

Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot accueille la lecture vivante de « Cabane » de Millie Duyé par la Cie Totem Recidive, avec Loris Reynaert

La médiathèque de Frayssinet-le-Gélat, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot accueille la lecture vivante de « Cabane » de Millie Duyé par la Cie Totem Recidive, avec Loris Reynaert.

Une évocation du passage à l’âge adulte et une possible critique du monde adulte. Une histoire de modèles, d’émancipation et de construction sociale « À quel moment cessons-nous de voir nos parents comme des héros infaillibles, mais comme des êtres fragiles et capables de nous décevoir ? » .

Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 61 87

English :

The Frayssinet-le-Gélat media library, in partnership with the Bibliothèque Départementale du Lot, hosts a lively reading of Millie Duyé’s « Cabane » by Cie Totem Recidive, with Loris Reynaert

German :

Die Mediathek von Frayssinet-le-Gélat empfängt in Partnerschaft mit der Bibliothèque Départementale du Lot die lebendige Lesung von « Cabane » von Millie Duyé durch die Cie Totem Recidive, mit Loris Reynaert

Italiano :

La biblioteca multimediale di Frayssinet-le-Gélat, in collaborazione con la Bibliothèque Départementale du Lot, ospita una lettura dal vivo di « Cabane » di Millie Duyé, a cura della compagnia Totem Recidive, con Loris Reynaert

Espanol :

La biblioteca multimedia de Frayssinet-le-Gélat, en colaboración con la Biblioteca Departamental del Lot, acoge una lectura en directo de « Cabane » de Millie Duyé, a cargo de la compañía Totem Recidive, con Loris Reynaert

L’événement Lecture vivante « Cabane » par la Cie Totem Recidive à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Gourdon