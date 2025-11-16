Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LECTURE VIVANTE LIBERTÉ ZEN Parking Carefour Sète dimanche 16 novembre 2025.

Parking Carefour 1er étage Sète Hérault

Tarif : – –

Plongez au cœur d’une histoire vraie romancée, entre résilience et éveil, pour vivre un moment unique.Vivez un rendez-vous inspirant, fait de lecture, de convivialité et de joie partagée.   .

Parking Carefour 1er étage Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 24 61 64 51  martine.fougeres@free.fr

L’événement LECTURE VIVANTE LIBERTÉ ZEN Sète a été mis à jour le 2025-11-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE