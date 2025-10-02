Lecture vivante pour les séniors Mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Atelier rencontre avec la Compagnie lotoise Totem Récidive.

Atelier « Théâtre et relaxation » à destination des séniors.

Lecture du roman Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) de Millie Duyé par la Compagnie lotoise Totem Recidive, suivie d’une rencontre avec l’autrice.

Mairie Médiathèque Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72

English :

Encounter workshop with the Totem Récidive company from the Lot.

Theater and relaxation » workshop for seniors.

Reading of Millie Duyé’s novel Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) by the Compagnie lotoise Totem Recidive, followed by a meeting with the author.

German :

Begegnungsworkshop mit der Compagnie lotoise Totem Récidive.

Workshop « Theater und Entspannung » für Senioren.

Lesung aus dem Roman Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) von Millie Duyé durch die Compagnie lotoise Totem Recidive, gefolgt von einem Treffen mit der Autorin.

Italiano :

Laboratorio di incontro con la compagnia Totem Récidive del Lot.

Laboratorio di « teatro e relax » per anziani.

Lettura del romanzo Cabane (Nouvel Attila-2022) di Millie Duyé da parte della compagnia Lot Totem Recidive, seguita da un incontro con l’autrice.

Espanol :

Taller de encuentro con la compañía del Lot Totem Récidive.

Taller « Teatro y relajación » para personas mayores.

Lectura de la novela Cabane (Nouvel Attila-2022) de Millie Duyé por la compañía del Lot Totem Recidive, seguida de un encuentro con la autora.

