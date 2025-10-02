Lecture vivante pour les séniors Mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Lecture vivante pour les séniors Mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie jeudi 2 octobre 2025.
Lecture vivante pour les séniors
Mairie Médiathèque Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Atelier rencontre avec la Compagnie lotoise Totem Récidive.
Atelier « Théâtre et relaxation » à destination des séniors.
Lecture du roman Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) de Millie Duyé par la Compagnie lotoise Totem Recidive, suivie d’une rencontre avec l’autrice.
Atelier rencontre avec la Compagnie lotoise Totem Récidive.
Atelier « Théâtre et relaxation » à destination des séniors.
Lecture du roman Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) de Millie Duyé par la Compagnie lotoise Totem Recidive, suivie d’une rencontre avec l’autrice. .
Mairie Médiathèque Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72
English :
Encounter workshop with the Totem Récidive company from the Lot.
Theater and relaxation » workshop for seniors.
Reading of Millie Duyé’s novel Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) by the Compagnie lotoise Totem Recidive, followed by a meeting with the author.
German :
Begegnungsworkshop mit der Compagnie lotoise Totem Récidive.
Workshop « Theater und Entspannung » für Senioren.
Lesung aus dem Roman Cabane ( éd/ Nouvel Attila-2022-) von Millie Duyé durch die Compagnie lotoise Totem Recidive, gefolgt von einem Treffen mit der Autorin.
Italiano :
Laboratorio di incontro con la compagnia Totem Récidive del Lot.
Laboratorio di « teatro e relax » per anziani.
Lettura del romanzo Cabane (Nouvel Attila-2022) di Millie Duyé da parte della compagnia Lot Totem Recidive, seguita da un incontro con l’autrice.
Espanol :
Taller de encuentro con la compañía del Lot Totem Récidive.
Taller « Teatro y relajación » para personas mayores.
Lectura de la novela Cabane (Nouvel Attila-2022) de Millie Duyé por la compañía del Lot Totem Recidive, seguida de un encuentro con la autora.
L’événement Lecture vivante pour les séniors Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Cahors Vallée du Lot