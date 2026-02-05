Lecture vivante Maison de l’égalité Rochefort
Lecture vivante Maison de l’égalité Rochefort mercredi 25 mars 2026.
Lecture vivante
Maison de l’égalité 26 A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25 20:00:00
2026-03-25
Laissez-vous emporter par la puissance des mots et la richesse des récits, interprétés avec talent pour une immersion totale.
Maison de l’égalité 26 A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Lively reading
Let yourself be carried away by the power of words and the richness of stories, skilfully interpreted for total immersion.
