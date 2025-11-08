Lecture vivante spéciale familles Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) Rochefort
Lecture vivante spéciale familles Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) Rochefort samedi 8 novembre 2025.
Lecture vivante spéciale familles
Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) 19 avenue Paule Maraux Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Catherine Sarezza, comédienne et metteuse en scène, offrira une lecture vivante à destination des enfants et des parents.
.
Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) 19 avenue Paule Maraux Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Lively reading family special
Catherine Sarezza, actress and director, will give a lively reading for children and parents.
German : Lebendige Lesung speziell für Familien
Catherine Sarezza, Schauspielerin und Regisseurin, bietet eine lebendige Lesung für Kinder und Eltern.
Italiano :
Catherine Sarezza, attrice e regista, proporrà una lettura animata per bambini e genitori.
Espanol :
Catherine Sarezza, actriz y directora, ofrecerá una animada lectura para niños y padres.
L’événement Lecture vivante spéciale familles Rochefort a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan