Lecture vivante spéciale familles Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) Rochefort

Lecture vivante spéciale familles

Espace Ferreira Cerca (AAPIQ) 19 avenue Paule Maraux Rochefort Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Catherine Sarezza, comédienne et metteuse en scène, offrira une lecture vivante à destination des enfants et des parents.
English : Lively reading family special

Catherine Sarezza, actress and director, will give a lively reading for children and parents.

German : Lebendige Lesung speziell für Familien

Catherine Sarezza, Schauspielerin und Regisseurin, bietet eine lebendige Lesung für Kinder und Eltern.

Italiano :

Catherine Sarezza, attrice e regista, proporrà una lettura animata per bambini e genitori.

Espanol :

Catherine Sarezza, actriz y directora, ofrecerá una animada lectura para niños y padres.

