LECTURE YAKACONTER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le voyage, pour faire rêver petits et grands et les emmener vers des contrées lointaines.

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le voyage, pour faire rêver petits et grands et les emmener vers des contrées lointaines.

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.

Dans le cadre du Cycle Nature sur la biodiversité qui se déroulera d’avril à octobre à la MAM. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : LECTURE YAKACONTER

A reading session of children?s books about travel, to make young and old dream and take them to faraway lands.

L’événement LECTURE YAKACONTER Béziers a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34