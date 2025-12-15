Lecture Zone blanche L’étoile du Nord – Théâtre Paris

Lecture Zone blanche Jeudi 5 février 2026, 14h30 L’étoile du Nord – Théâtre 75018

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-05T14:30:00+01:00 – 2026-02-05T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-05T14:30:00+01:00 – 2026-02-05T15:00:00+01:00

Première lecture publique de la prochaine création Zone blanche :

Alors qu’ils s’apprêtent à jouer Cyrano dans leur festival de théâtre en milieu rural, une tempête force six comédien·ne·s et leur public à se replier dans une salle des fêtes. Tout déraille. Le monde s’effondre. Faut-il continuer ? Oui. Pièce immersive et comique, ce théâtre de l’urgence est un acte de résistance : créer, dire, faire ensemble, avec panache, même quand tout vacille.

Ecrit par Yeelem Jappin et Julie Roux

L’étoile du Nord – Théâtre 16 Rue Georgette Agutte Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières 75018 Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production.cipango@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781983430 »}]

Compagnie Cipango cipango zone blanche