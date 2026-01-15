Lectures à croquer Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe
Soirée lecture Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le samedi 7 février, rendez-vous à partir de 19h Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour une soirée lecture autour de planches repas sucrées et salées, un moment de détente et de gourmandise .
Repas sur réservation au 07 56 44 24 64 (20€ par personne, boisson non comprise). .
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com
English :
A reading evening at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!
