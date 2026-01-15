Lectures à croquer Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe

Lectures à croquer Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe samedi 7 février 2026.

Lectures à croquer

Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Soirée lecture Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le samedi 7 février, rendez-vous à partir de 19h Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour une soirée lecture autour de planches repas sucrées et salées, un moment de détente et de gourmandise .

Repas sur réservation au 07 56 44 24 64 (20€ par personne, boisson non comprise).   .

Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64  chezpatapom@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A reading evening at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Lectures à croquer Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-15 par OT des Alpes Mancelles