Lectures à haute voix Place du Vieux Château Montbron

Montbron

Lectures à haute voix

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Extraits lus par nos soins, de lettres échangées au sein de familles illustres V.Hugo, Colette, V.Van Gogh, C.Claudel…

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

Extracts read by us, of letters exchanged within illustrious families: V.Hugo, Colette, V.Van Gogh, C.Claudel?

L’événement Lectures à haute voix Montbron a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord