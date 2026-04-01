Lectures à haute voix Place du Vieux Château Montbron
Lectures à haute voix Place du Vieux Château Montbron jeudi 16 avril 2026.
Montbron
Lectures à haute voix
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Extraits lus par nos soins, de lettres échangées au sein de familles illustres V.Hugo, Colette, V.Van Gogh, C.Claudel…
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
Extracts read by us, of letters exchanged within illustrious families: V.Hugo, Colette, V.Van Gogh, C.Claudel?
L’événement Lectures à haute voix Montbron a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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