Lectures à l’heure du goûter

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Un air de vacances autour du rythme, de la musique et pourquoi pas du coeur qui bat au gré des histoires d’amour et d’amitié. Au programme, des lectures pour vos oreilles douces et vous offrir de la joie.

Dès 4 ans, en famille. Entrée libre. .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11

