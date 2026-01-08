Lectures à voix haute avec l’association Lecture en partage Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Lectures à voix haute avec l’association Lecture en partage

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture des extraits d’oeuvres de Georges Sans, Emile Zola, Colette, Pierre Loti…seront mis à l’honneur ! .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

