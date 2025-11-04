Lectures à voix haute avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Lectures à voix haute avec le RERS

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Partager des textes et écouter des histoires.

.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Share texts and listen to stories.

German :

Texte austauschen und Geschichten anhören.

Italiano :

Condividere testi e ascoltare storie.

Espanol :

Compartir textos y escuchar historias.

L’événement Lectures à voix haute avec le RERS Montluçon a été mis à jour le 2025-11-07 par Montluçon Tourisme